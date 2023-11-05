В Иране пригрозили "серьезным ударом" по США, если те не прекратят войну в Газе

Министр обороны Ирана бригадный генерал Мохаммад Реза Аштиани пригрозил США, что по ним будет нанесен "серьезный удар", если Вашингтон не прекратит войну и не установит режим прекращения огня в секторе Газа.
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