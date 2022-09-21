Политолог Мезюхо: после референдумов жители освобожденных территорий Украины будут защищены

Председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» политолог Иван Мезюхо приветствует решение о проведение референдумов республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей о вхождении в состав РФ.
Председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» политолог Иван Мезюхо приветствует решение о проведение референдумов республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей о вхождении в состав РФ.
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