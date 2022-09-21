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    А при чем тут наблюдатели и санкции. Приехали посмотрели убедились. Одна проблема если напишут правду, а не ложь, тог...Евросоюз пригрози...
  • testorrZ
    А то не было понятно еще на этапе проектирования - такой сценарий диверсии самый рабочий)))Политолог Кочетко...

Политолог Мезюхо: после референдумов жители освобожденных территорий Украины будут защищены

Политолог Мезюхо: после референдумов жители освобожденных территорий Украины будут защищены

Председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» политолог Иван Мезюхо приветствует решение о проведение референдумов республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей о вхождении в состав РФ.

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