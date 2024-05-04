Митрополит Кирилл осудил сожжение Библии подростками в Ставропольском крае

Митрополит Кирилл осудил действия подростков, которые сожгли Новый Завет в Великую Пятницу. Он назвал это кощунством и результатом невоспитанности и религиозной неграмотности нашего подрастающего поколения.
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