📹⚡️Российская промышленность продолжает реализацию комплекса мероприятий по инженерной защите стратегически важных объектов топливно-энергетического комплекса от угроз с воздуха.
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