Пострадавший от вандалов арт-объект в центре Астрахани восстановили

В асфальте возле Братского сада на улице Кирова снова появилось смотровое окно. Не так давно Пункт-А сообщал, что хулиганы разбили толстое стекло, под которым архитекторы и проектировщики сохранили элемент исторической брусчатки во время ремонта более 10 лет назад.
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