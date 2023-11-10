Пострадавший от вандалов арт-объект в центре Астрахани восстановили

В асфальте возле Братского сада на улице Кирова снова появилось смотровое окно. Не так давно Пункт-А сообщал, что хулиганы разбили толстое стекло, под которым архитекторы и проектировщики сохранили элемент исторической брусчатки во время ремонта более 10 лет назад.