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Аргументы недели

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Вывоз нефрита из РФ налажен в промышленных масштабах

Вывоз нефрита из РФ налажен в промышленных масштабах

Спрос на нефрит в последние годы заметно вырос, а вместе с ним активизировался и нелегальный оборот этого минерала.

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