Транспортные полицейские Анапы и общественники присоединились к акции «8 Марта в каждый дом»

В Международный женский день сотрудники Анапского линейного отдела полиции и представители Общественного совета присоединились к акции «8 Марта — в каждый дом».
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