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Лунев о кричалке в адрес «Спартака»: «Вы же видели на видео – ее не было, мы подошли поблагодарить фанатов. В Европе это нормально: люди берут мегафоны и кричат вместе с болельщиками»

Вратарь «Динамо» Андрей Лунев ответил на вопрос о скандировании кричалки в адрес «Спартака» после матча Альфа-Банк РПЛ (2:1).

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