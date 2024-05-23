Центробанк России сообщил о новой схеме обмана, которая направлена на военнослужащих и в том числе участников СВО.
Мошенники атаковали участников СВО и их близких
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МЕ
Михаил Е
А данные военкоматы сливают?
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16 час.
САША ЛЕПАЕВ
почему мошенников не приравняют к врагам народа. это так и есть. и кара пожизненно с полной конфискацией всего имущества. тогда поубавится их пыл. поймали на пожизненно сколько бандитов поуменьшится сразу.а так расплодили как тараканов. легкой наживы за чужой счет.в старину им руки отрубывали можно и это применить. это же не смертная казнь ... зато какой результат будет.
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16 час.
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