Петербургских детей защитят от информации о квадроберах социальной рекламой

ЗакС расширил перечень направлений социальной рекламы, на которую могут выделять гранты Депутаты ЗакСа Петербурга на заседании в среду, 23 октября, расширили перечень направлений, по которым могут быть предоставлены гранты на производство и размещение социальной рекламы.