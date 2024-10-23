Петербургских детей защитят от информации о квадроберах социальной рекламой

ЗакС расширил перечень направлений социальной рекламы, на которую могут выделять гранты Депутаты ЗакСа Петербурга на заседании в среду, 23 октября, расширили перечень направлений, по которым могут быть предоставлены гранты на производство и размещение социальной рекламы.
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