Экономист объяснил, кто должен платить налог «на защиту от дронов»

Минфин прорабатывает изменения в налоговое законодательство, которые позволят бизнесу учитывать расходы на защиту объектов от ударов БПЛА и их восстановление после атак.
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