Что делать, если вам звонит поддельный депутат Госдумы

Мобильные операторы стали лучше защищать своих абонентов от звонков мошенников, поэтому злоумышленники переходят в мессенджеры, где козыряют именами известных людей и государственных органов, грозят ответственностью перед силовыми структурами.
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