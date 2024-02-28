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Парламентская газета

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Что делать, если вам звонит поддельный депутат Госдумы

Что делать, если вам звонит поддельный депутат Госдумы

Мобильные операторы стали лучше защищать своих абонентов от звонков мошенников, поэтому злоумышленники переходят в мессенджеры, где козыряют именами известных людей и государственных органов, грозят ответственностью перед силовыми структурами.

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