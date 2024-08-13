Трамп допустил возможность ядерного превосходства Китая над США

Global Look Press/Jim West/imageBROKER.com Китай пока отстает от России и США по объемам ядерных арсеналов, но может сравниться и даже обойти Штаты в этом показателе, считает бывший американский лидер и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии