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Трамп допустил возможность ядерного превосходства Китая над США

Трамп допустил возможность ядерного превосходства Китая над США

Global Look Press/Jim West/imageBROKER.com Китай пока отстает от России и США по объемам ядерных арсеналов, но может сравниться и даже обойти Штаты в этом показателе, считает бывший американский лидер и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп.

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