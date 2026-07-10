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Терапевт Хаджимэ: взрослым с нормальным графиком дневной сон не нужен

Терапевт Хаджимэ: взрослым с нормальным графиком дневной сон не нужен

Взрослому человеку с нормальным графиком дневной сон не нужен, но есть исключения, заявил врач-терапевт Европейского медицинского центра, специалист по превентивной и антивозрастной медицине Эсаки Хаджимэ.

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