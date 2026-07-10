Терапевт Хаджимэ: взрослым с нормальным графиком дневной сон не нужен

Взрослому человеку с нормальным графиком дневной сон не нужен, но есть исключения, заявил врач-терапевт Европейского медицинского центра, специалист по превентивной и антивозрастной медицине Эсаки Хаджимэ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии