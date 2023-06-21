Военное обозрение

3 453 подписчика

На Запорожском направлении и Времевском выступе противник теперь не рискует бросать вперёд подразделения численностью больше пехотного взвода

На Запорожском направлении и Времевском выступе противник теперь не рискует бросать вперёд подразделения численностью больше пехотного взвода

Украинские войска в последние сутки значительно снизили активность на Запорожском направлении. Многочисленные лобовые атаки в направлении Орехов-Работино к сколько-нибудь значительным для противника успехам не привели.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх