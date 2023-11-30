Эксперт Саблин: в Россию может вернуться обязательный техосмотр

РИАМО - 30 ноя. Процедуру обязательного государственного техосмотра могут вернуть в России, рассказал руководитель консалтинговой компании «Sablin Consulting Group», эксперт по аккредитации пунктов техосмотра Андрей Саблин в беседе с Lenta.
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