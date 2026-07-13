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Ukraine Prime Minister's Shock Resignation Marks Start Of Broader Zelensky Cabinet Reshuffle

Ukraine Prime Minister's Shock Resignation Marks Start Of Broader Zelensky Cabinet Reshuffle

Ukraine Prime Minister's Shock Resignation Marks Start Of Broader Zelensky Cabinet Reshuffle Ukrainian President Zelensky is undertaking a dramatic cabinet reshuffle, at a moment Kiev sees itself as having military momentum against Russia with its non-stop drone assaults on Russian energy sites.

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