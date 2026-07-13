Ukraine Prime Minister's Shock Resignation Marks Start Of Broader Zelensky Cabinet Reshuffle Ukrainian President Zelensky is undertaking a dramatic cabinet reshuffle, at a moment Kiev sees itself as having military momentum against Russia with its non-stop drone assaults on Russian energy sites.
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