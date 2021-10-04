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Премьер Британии рассказал, чем обусловлен топливный кризис

Премьер Британии рассказал, чем обусловлен топливный кризис

Борис Джонсон сообщил, что топливный кризис обусловлен спросом. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что проблемы с отсутствием топлива на заправках вызваны спросом и приглашением водителей цистерн из-за границы ее не решить.

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