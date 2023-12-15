Депутат Гурулев назвал писателя Акунина врагом и призвал его «уничтожить»

Депутат Госдумы Андрей Гурулев призвал «уничтожить» писателя Бориса Акунина. Об этом он заявил 14 декабря во время шоу «Полный контакт» Владимира Соловьева на «Соловьев Live», обратило внимание «Агентство»*.
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