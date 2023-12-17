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Закон и Порядок

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Володин подхватил шутку Путина и повторил её для КПРФ

Володин подхватил шутку Путина и повторил её для КПРФ

Политнавигатор Фракция КПРФ в Госдуме несет ответственность за рост цен на куриные яйца в России, потому что ее представитель возглавляет парламентский комитет по сельскому хозяйству.

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