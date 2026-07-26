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Читинский предприниматель отремонтирует сцену в парке Угольщиков. Или нет?

Читинский предприниматель отремонтирует сцену в парке Угольщиков. Или нет?

Парк Угольщиков получил нового подрядчика — и это не просто очередной ремонт. За 1,5 миллиона рублей Дмитрий Перевалов взялся отремонтировать сцену, которая превратилась в руины всего через несколько лет после того, как на благоустройство парка потратили около 50 миллионов рублей.

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