Читинский предприниматель отремонтирует сцену в парке Угольщиков. Или нет?

Парк Угольщиков получил нового подрядчика — и это не просто очередной ремонт. За 1,5 миллиона рублей Дмитрий Перевалов взялся отремонтировать сцену, которая превратилась в руины всего через несколько лет после того, как на благоустройство парка потратили около 50 миллионов рублей.