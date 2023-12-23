24 декабря – церковно-народный праздник Никонов день: история, традиции, поверья, приметы Clickio 24 декабря православные христиане отмечают Никонов день, вспоминая благочестивого монаха Никона Печерского и святых Даниила и Луку Столпников.
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