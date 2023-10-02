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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Илья Левитов: «Непомнящий проходит свою Одиссею, его борьба за звание чемпиона мира не закончена, будет третья глава»

«Мне интуитивно кажется, что Ян проходит свою Одиссею. В его случае по-другому быть и не могло. Человек очень талантливый, гениальный, поцелованный Богом.

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