В Севастополе вывозят отходы и наводят порядок на контейнерных площадках.Сегодня на уборке задействованы 35 единиц техники ГУП «Чистый город», 15 единиц техники БГС, а также техника и сотрудники ГБУ «Парки и скверы» и муниципальных образований.
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