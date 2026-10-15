В Севастополе вывозят отходы и наводят порядок на контейнерных площадках.Сегодня на уборке задействованы 35 единиц техники ГУП «Чистый город», 15 единиц техники БГС, а также техника и сотрудники ГБУ «Парки и скверы» и муниципальных образований.