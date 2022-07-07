Независимость по остаточному принципу. Перевооружение снайперов Финляндии

25 мая 2020 года финский оружейный производитель SAKO и Силы обороны Финляндии подписали «письмо о намерениях» относительно исследований и разработки семейства винтовок для замены 7.
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