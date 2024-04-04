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Закон, порядок, государство

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Авианаводчики группировки войск «Центр» обеспечили нанесение авиаудара по целям ВСУ на Авдеевском направлении

Авианаводчики группировки войск «Центр» обеспечили нанесение авиаудара по целям ВСУ на Авдеевском направлении

В заданное время экипажи боевых ударных вертолетов Ка-52 и штурмовиков Су-25 нанесли авиаудар по сосредоточению личного состава и техники националистов.

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