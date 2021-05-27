Ненавижу свою сестру

5МИНУТКАДети и семьяНенавижу свою сестру Когда мама вышла второй раз замуж, моя жизнь стала походить на ад. Мой отчим меня откровенно недолюбливал.Вернуться к статье111НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНПНаталья ПономареваТяжелая ситуация... Боритесь за себя, научитесь любить и защищать себя. И баловать...Vera DobryaginaСтранный совет. Девушка себя может и любит, её не любит никто. И что значит - баловать? Вы статью внимательно прочли - с чего ей себя баловать? И как она должна себя защищать? Ведь даже подав в суд на сестру, она его скорее всего проиграет, ведь по факту их родила одна мать, а значит, и наследство общее. А вот на отчима надо было писать заявление в полицию, он же чуть не убил девушку. К сожалению, не на кого ей опереться, и в этой ситуации она совершенно одна.Лариса СергеевнаЕсли есть завещание, там второму наследнику небольшие проценты идут. Если вдруг, жива еще бабушка, нужно, чтобы и она подала на наследование, тогда вообще копейки той "сестре" достанутсяVera DobryaginaМне такие тонкости не ведомы, не приходилось сталкиваться, возможно, и так, но сам факт, что вполне себе упакованная сестра пытается и этот единственный бонус от сестры отжать - уже говорит сам за себя. Кроме ненависти там других чувств нет и в помине.НИНА ШУСТОВАЧУГУЕВСКАЯ (Шустова)Если есть завещание, то наследник по нему получит всё что ему завещано, если только претендент не инвалид, не иждивенец и прочее в этом духе.Лариса Сергеевнаесли наследники однозначны, то есть двое детей, то второму по любому полагается доля. Только что меньше, чем по завещаниюТатьяна Рогозинскаяквартира завещана старшей дочери,так что младшая не при делах. Вот если бы не было завещания,тогда наследовали бы : половина наследства отчиму.вторая половина делилась бы на отчима и двух дочерей.Лариса Сергеевнанет. Прямая наследница в любом случае имеет право на долюТатьяна РогозинскаяВы не правы.Если есть завещание,то на долю наследства (кроме того кому завещано) имеет право только пенсионер или инвалид.А так .как сетра не является ни инвалидом,ни пенсионеркой, то и ничего ей не полагается.ИРИНА ВОЛКОВА (КОБЗАРЬ)Если есть завещание, то оспорить в суде сестра может его, если она инвалид, несовершеннолетняя, находившаяся на иждивении умершего. И если она пенсионер. Но в таком случае по суду сестра получит лишь половину того, что могла бы получить по завещанию. То есть не 1/2 квартиры, а всего лишь 1/4Виктория Смолкинау тебя была не мать ,а мразь,которая променяла тебя на вонючий хрен.Комментировать
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