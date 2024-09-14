Культуромания
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Культуромания

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Картины Джорджа Кондо и Шона Скалли выставят на торги

Картины Джорджа Кондо и Шона Скалли выставят на торги

Распродажа Phillips’ New Now: Modern & Contemporary Art в среду, 25 сентября, откроет сезон живых аукционов в Нью-Йорке с впечатляющей подборкой работ, которые демонстрируют лучшее из современного искусства сегодня, а также работы художников, которые стали определять дух времени XX века.

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