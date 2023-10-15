Могут ли пульсары помочь найти тёмную материю?

Астрономы продолжают искать и проверять новые идеи источников частицы тёмной материи. Один из таких подходов описан в новой статье, опубликованной в журнале Physical Review Letters, он предполагает, что если тёмная материя состоит из аксионов, то мы могли бы увидеть светящиеся признаки их распада около пульсаров.
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