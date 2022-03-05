Аналог дефицитного Chery Tiggo 7 Pro выходит 17 марта в России: Exeed LX будет доступен в комплектациях Luxury и Prestige

Как стало известно, начало продаж кроссовера Exeed LX в России запланировано на 17 марта. В этот день состоится онлайн-презентация автомобиля, а также будут объявлены цены.
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