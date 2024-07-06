Руководитель ОП киевского режима Михаил Подоляк проинформировал о том, что Киев выражает готовность при помощи прочих государств отправлять Российской Федерации собственные идеи о возможности разрешить бушующее противостояние.
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