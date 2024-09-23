Родители детей, погибших после отравления в Красноярском крае, пришли в сознание

Следователи скоро их допросят Родители погибших после ужина детей в Красноярском крае пришли в сознание, следователи допросят их уже в ближайшее время, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
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