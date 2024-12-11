Муму я молчащая, или сказать имею: квадроберский скандал в лицее указал на проблемы родителей

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cvyurij Цветков

Учительница – очень умный человек! Она предложила детям оторваться от навязываемых средствами массовой информации бездушной идеологии капитализма. Ведь этот самый капитализм уничтожает гуманную сущность человека разумного ради прибыли любой ценой. При этом у людей выходят наружу худшие качества – бессердечие, неблагородство, предательство. Маленькая собачка Муму, спасённая глухонемым, но очень честным и благородным Человеком по имени Герасим, к нему привязалась. Она доверилась ему и жила не только в его каморке, но и в его душе. Встретив недоброго человека – барыню она почуяла и защитила себя, оскалив зубы. Имела право! Покой Герасима она защищала как могла, прогоняя лаем пьяного дворового человека. И вот этот жестокий человек – барыня заставляет бескорыстного великодушного совестливого человека Герасима избавиться от доброжелательного друга - маленькой собачки Муму. А что, если ученик проникнется душой этой маленького беззащитного существа? Посмотрит на мир глазами Муму? Ведь собачка подумает я маленькая, но нашёлся большой добрый человек, который меня спас. И я ему буду другом. И буду защищать от других больших недобрых людей всеми своими силами! Разве трудно понять замысел Учительницы найти добро в душе своих учеников? Отрицательные отзывы о замысле Учительницы написали злые люди и этим подчеркнули свою неразумную раздражённость. Видать у этих писак в жизни всё плохо! Сочувствую.