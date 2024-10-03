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В 37-й бригаде ВСУ внезапно открылось много офицерских вакансий

В 37-й бригаде ВСУ внезапно открылось много офицерских вакансий

Зигзаги истории интересно повернулась история: слева — внучка Сталина, гражданка США, известная своими скандальными поступками и приверженностью к радикальной идеологии ЛГБТ.

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Комментарии
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ВР
Вера Роднова
Вот увидел бы ее Сталин, боюсь представить, что с ним было бы. Ужас.
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21 час.
ВУ
Варлам Устрялов
это дочка шлюхи светки?
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8 час.

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