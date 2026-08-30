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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глава Федерации каноэ России Архипов о чемпионате мира: «Собрали весь комплект медалей, но хотелось бы большего»

Президент Федерации каноэ России Евгений Архипов подвел итоги чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ в Польше.

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