Токаеву предложили экс-главу антикоррупционной службы на пост премьера Казахстана

Глава партии Amanat и председатель Мажилиса (нижней палаты казахстанского парламента) Ерлан Кошанов предложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву назначить премьер-министром генерал-лейтенанта антикоррупционной службы и главу администрации президента Олжаса Бектенова.
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