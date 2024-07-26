Морпехи ТОФ показали работу беспилотника с ИИ «Молния»

По виду дрон «Молния» напоминает самолет-конструктор с джойстиком для управления, простыми компонентами сборки и катапультой для пуска, но встреча с ним повергает в ужас артиллерийские расчеты Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказали «Известиям» морпехи 40-й бригады Тихоокеанского флота.