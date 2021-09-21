Кому помешали разведенки с прицепом? Моё мнение

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫПолитикаКому помешали разведенки с прицепом? Моё мнение Добрый день мои дорогие читательницы и читатели. Хочу сегодня обсудить тему РСП и тех, кто их не любит.Вернуться к статье102НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир Соколоввот баба дура))не понимает простых вещей, что РСП это вирус уничтожающий общество. мужчины понимают и поэтому относятся к ним отрицательно.Александр Золотарев"Конвейер отношений" у разведенок с подарком стал давать сбой? Бывает, привыкайте.Михаил_«…аббревиатура РСП (разведенка с прицепом), кажется мне оскорбительной. Даже не по отношению к женщине, а к её ребёнку…». ___________ Согласен. Пусть будет разведёнка с ребёнком.Михаил_«…чаще всего, женщины решают развестись, именно из-за отрицательных поступков мужчины или его невыносимого характера…» __________ Да неужели? А как же известное выражение «В разводе виноваты оба.»?Михаил_«Все мои знакомые, кто развёлся и имеет детей, все эти женщины нашли мужчину. Сейчас уже находятся опять в браке и вполне себе счастливы…». ____________ Это хорошо. Только не оказалось бы это счастье всего лишь т.н. коротким «демо-режимом» для мужчины. Опыт-то развала брака у разведёнки уже есть.Сергей КузнецовКто всралась? Невестка. Народная мудрость. Обижает звание РСП? Не разводись.Наум НаумовВсю ответственность за ребёнка несёт тот родитель, с которым ребёнок проживает, по решению суда, и государство, издавшее кучу антисемейных законов, по которым бабам выгодно разводиться. Как папаша, живущий в другом городе может нести ответственность за мамашины косяки?! Это абсурд.ЮРЮрий Викторович Рыбаков... это просто удивительно - понятия о семье и жизни вместе с долгами - сугубо патриархальные, а вот законы со сломом человека об колено госмашины - матриархальные. У мужика куча обязанностей и нет прав. Пора менять законы приближая их к действительности - например - отменить алименты и госвыплаты на ребенка, его самого (ребенка) оставлять с тем из родителей кто способен его содержать, юридическое согласие мужчины на беременность женщины, обязательный тест днк на отцовство. Это только примеры и они способны изменить жизнь в лучшую сторону. Мир боролся за равноправие и оно начинается не с пола м/ж , а со способности решать свои проблемы самостоятельно. В равноправном мире человек не требует от кого то больше чем от самого себя. автору - проблема или явление может вызывать реакции только при соприкосновении с ней(ним), когда человек не соприкасается с проблемой/явлением в своей жизни то проблема/явление его абсолютно не беспокоит. Это вроде голодающих детей африки - грубо, прошу прощенья, но точноЮРЮрий Викторович Рыбаков... ваше предложение я не поддержу т.к. когда ребенок уже зачат то уже не должно быть рассуждений про аборт до 18, 12 или еще скольких то недель - аборты нужно запретить, за исключением по медицинским показаниям по решению врачебной комиссии или в результате изнасилования. Именно по этому я и предложил юридическое согласие мужчины на беременность женщины - мужчину беременность женщины без такого согласия избавляет от всех возможных посягательств со стороны женщины, а женщине демонстрирует готовность мужчины воспитывать своих детей. А самое главное - вопрос решается на берегу - сразу и без отложенных последствий. Юридическое согласие мужчины убивает саму мысль "мое тело - мое дело" по отношению к не рожденному ребенку, вбитую в головы женщин - я не спорю с тем что взрослый человек распоряжается своим телом, но не жизнью ребенка во время беременности. Я не выступаю за принижение женщин или возвышение мужчин, я за развитие и устойчивость семьи в современных реалиях. Мужчина и женщина значительно отличаются друг от друга но те реалии семейного кодекса что есть сейчас прямо таки кричат женщинам -"...чуть что стряслось не по твоему хотенью - разводись", а сама ценность семьи разрушена и это явление пора менятьЮРЮрий Викторович Рыбаков... и вот в этом случае - полностью согласен с вамиКомментировать
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