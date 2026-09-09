Бывший генпрокурор Грузии создал подразделение и ушел на СВО на стороне России

Бывший генеральный прокурор Грузии Отар Романов-Парцхаладзе добровольно принял решение участвовать в специальной военной операции на стороне России.
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