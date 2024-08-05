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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Серджи Роберто предложили «Комо» Фабрегаса. Защитник ушел из «Барсы» бесплатно

32-летнего бывшего защитника «Барселоны» предложили клубу-новичку Серии А агенты, сообщает журналист Николо Скира.

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