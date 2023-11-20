Аргентину возглавил противник России: Кто такой Хавьер Милей?

Ксения Фотина

Аргентина под водительством либертарианца Масса - очередное удачное приобретение Вашингтона на птичьем рынке, Или как ещё можно назвать базар, где можно приобрести по сходной сцене послушную блеющую овечку в надежде на то, что основательно потрепанное и не раз содранное её руно золотыми искорками засверкает вновь...?