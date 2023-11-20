Политик Хавьер Милей победил на выборах президента Аргентины. Он противник вступления страны в БРИКС и сотрудничества с Россией.
Аргентину возглавил противник России: Кто такой Хавьер Милей?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ГБ
Геннадий Бережнов
Появился ещё один макси Пашинян, мечтающий стать приближённым Вашингтона! Народ достоин своего ставленника!
Ответить
17 час.
Ксения Фотина
Аргентина под водительством либертарианца Масса - очередное удачное приобретение Вашингтона на птичьем рынке, Или как ещё можно назвать базар, где можно приобрести по сходной сцене послушную блеющую овечку в надежде на то, что основательно потрепанное и не раз содранное её руно золотыми искорками засверкает вновь...?
Ответить
17 час.
Свежие комментарии