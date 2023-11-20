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Царьград

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Аргентину возглавил противник России: Кто такой Хавьер Милей?

Аргентину возглавил противник России: Кто такой Хавьер Милей?

Политик Хавьер Милей победил на выборах президента Аргентины. Он противник вступления страны в БРИКС и сотрудничества с Россией.

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Комментарии
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ГБ
Геннадий Бережнов
Появился ещё один макси Пашинян, мечтающий стать приближённым Вашингтона! Народ достоин своего ставленника!
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17 час.
Ксения Фотина
Аргентина под водительством либертарианца Масса - очередное удачное приобретение Вашингтона на птичьем рынке,  Или как ещё можно назвать базар, где можно приобрести по сходной сцене послушную блеющую овечку в надежде на то, что основательно потрепанное и не раз содранное  её руно золотыми искорками засверкает вновь...?
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17 час.

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