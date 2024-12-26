Сенатор Климов: США и Британия выиграли от крушения сухогруза РФ Ursa Major

Крушение сухогруза оказалось выгодно Великобритании и США – эти государства уже заявляли о своем намерении "выкурить" Россию из международных морских просторов, считает зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.
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