С грозы начнется рабочая неделя 19 мая в Новосибирске

Прогноз погоды на 19-21 мая в Новосибирской области опубликовал Западно-Сибирский Гидрометцентр. Новосибирцам пригодятся зонтики, уже в понедельник 19 мая ожидаются грозы и кратковременные дожди как днем, так и ночью, самые сильные осадки ожидаются в южных районах области.