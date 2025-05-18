С грозы начнется рабочая неделя 19 мая в Новосибирске

Прогноз погоды на 19-21 мая в Новосибирской области опубликовал Западно-Сибирский Гидрометцентр. Новосибирцам пригодятся зонтики, уже в понедельник 19 мая ожидаются грозы и кратковременные дожди как днем, так и ночью, самые сильные осадки ожидаются в южных районах области.
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