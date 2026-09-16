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Орелtimes

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Более тысячи орловцев за неделю заболели ОРВИ

Более тысячи орловцев за неделю заболели ОРВИ

Заболеваемость ОРВИ в Орловской области растёт быстрыми темпами.  За прошедшую неделю симптомы болезни проявились у 3,6 тыс.

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