Аналитики: в январе-апреле 2024 года в Петербурге зарегистрировали более 25 тысяч новых авто

На лидирующие позиции вернулась LADA По данным аналитиков центра «Автомаркетолог» и сети дилерских центров «Прагматика», в январе-апреле текущего года в Петербурге было зарегистрировано 25127 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, это на 71% больше, чем за первые четыре месяца минувшего года.