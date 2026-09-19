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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Амкал» против 2Drots в Воронеже в 4-м туре Кубка Лиги

WINLINE Кубок Лиги, 4-й тур 19 сентября, суббота «Амкал» – 2Drots. Начало – в 16:00. Матч пройдет в Воронеже на стадионе «Факел».

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