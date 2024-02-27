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Игры!!!

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  • Егор П
    ГОТИКА!Играть-не переигр...
  • Василий Шевченко
    Они негативные комментарии считали)))«Не отражает дух ...
  • Егор П
    а что, на ютубе появились дизлайки?«Не отражает дух ...

Играть-не переиграть: игры, которые отнимут у вас месяцы

Играть-не переиграть: игры, которые отнимут у вас месяцы

В наши дни мерилом качества игр является то, сколько времени уходит на их прохождение. Есть игры, вроде The Order: 1886, которые попросят выложит пару тысяч рублей, всего за 10 часов геймплея, но есть и такие, лишь на вступление которых уйдет больше времени.

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Егор П
ГОТИКА!
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19 час.

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