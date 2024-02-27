Играть-не переиграть: игры, которые отнимут у вас месяцы

В наши дни мерилом качества игр является то, сколько времени уходит на их прохождение. Есть игры, вроде The Order: 1886, которые попросят выложит пару тысяч рублей, всего за 10 часов геймплея, но есть и такие, лишь на вступление которых уйдет больше времени.