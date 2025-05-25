Алжир простился с легендарным победителем Каннского кинофестиваля

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В день, когда Алжир отмечал 50-летие получения «Золотой пальмовой ветви» на Каннском кинофестивале, он потерял одного из величайших своих кинематографистов — режиссера и продюсера Мохамеда Лахдара Хамину.

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