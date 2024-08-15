МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 350 подписчиков

Из Курской области Зеленский и командование вывели после боёв две свои ДШБр, началось избиение ВСУ в зоне СВО на Покровском направлении, — боевой дайджест Life.ru

Из Курской области Зеленский и командование вывели после боёв две свои ДШБр, началось избиение ВСУ в зоне СВО на Покровском направлении, — боевой дайджест Life.ru

Обложка © VK / Минобороны России Курская область, 15 августа Главком ВСУ Александр Сырский впрягся в информационную войну и значительно завысил число населенных пунктов, перешедших под украинский контроль в Курской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх