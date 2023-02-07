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Модные укладки 2023

Модные укладки 2023

Рассказываем, как модно укладывать волосы в 2023 сезоне, чтобы в вашей копилке стильных идей были актуальные образы на любой случай! Мокрый эффект Тренды в укладках 2023 сезона приветствуют создание выразительного мокрого эффекта на волосах.

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